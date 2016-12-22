Yüksekova'da PKK'nın finans kaynağına büyük darbe

HAKKARİ,() - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi'nde, Jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yapılan operasyonlarda, çok miktarda kaçak sigara, çay ve tütün ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, operasyonların 20 Aralık'ta Yüksekova İlçesi Yukarı Ölçekli ve Aşağı Ölçekli Köylerine yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Yüksekova İlçesi Yukarı Ölçekli ve Aşağı Ölçekli Köylerinde ikamet eden bazı şahısların bölücü terör örgütüne yardım/yataklık yaptığı ve evlerinde teröre finans kaynağı oluşturan kaçak eşya bulunduğu değerlendirilmiş, tespit edilen şahısların ev ve eklentilerinde yapılan arama faaliyeti neticesinde; 520 bin paket gümrük kaçağı sigara, 1 ton 720 kg çay, 4 bin 788 kutu sallama kaçak çay, 1 ton 180 kilogram nargile tütünü ve 4 bin 176 paket sarma tütün ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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