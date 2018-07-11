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Yüksekova'da mayına basan çoban ağır yaralandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden döşediği mayına basan çoban Nurullah Çoruh (24), patlamada ağır yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Yüksekova'ya 55 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları kırsalında...

Yüksekova'da mayına basan çoban ağır yaralandı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden döşediği mayına basan çoban Nurullah Çoruh (24), patlamada ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Yüksekova'ya 55 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları kırsalında meydana geldi. Koyunlarını otlatan Nurullah Çoruh, daha önceden PKK'lı teröristlerce araziye döşenen mayına bastı. Mayının patlaması sonucu Çoruh ağır yaralandı. Patlamayı duyup koşan çobanın yakınları, jandarmaya haber verdi. Nurullah Çoruh, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçleri bölgedeki operasyonlarını yoğunlaştırdı.

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