Yüksekova'da mayına basan çoban ağır yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Yüksekova'ya 55 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları kırsalında meydana geldi. Koyunlarını otlatan Nurullah Çoruh, daha önceden PKK'lı teröristlerce araziye döşenen mayına bastı. Mayının patlaması sonucu Çoruh ağır yaralandı. Patlamayı duyup koşan çobanın yakınları, jandarmaya haber verdi. Nurullah Çoruh, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçleri bölgedeki operasyonlarını yoğunlaştırdı.
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