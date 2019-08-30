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Yüksekova'da kaya parçalarının isabet ettiği 2 işçi yaralandı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yol çalışması sırasında dağdan kopan kaya parçalarının isabet ettiği 2 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, hastanede tedaviye alındı. Olay, akşam saatlerinde Yüksekova'ya 30 kilometre mesafedeki Onbaşı...
GÜVENLİK 30.08.2019, 18:23
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yol çalışması sırasında dağdan kopan kaya parçalarının isabet ettiği 2 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, hastanede tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Yüksekova'ya 30 kilometre mesafedeki Onbaşı Köyü'ne bağlı Ağılcık Mezrası'nda meydana geldi. Özel firmaya ait iş makinelerinin mezra yolunda yaptığı yol çalışması sırasında, dağdan kopan kaya parçaları çalışanların üzerine yuvarlandı. Olayda yaralanan işçiler Mirza Özbeğ ve Fatih Şen, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Yüksekova'ya 30 kilometre mesafedeki Onbaşı Köyü'ne bağlı Ağılcık Mezrası'nda meydana geldi. Özel firmaya ait iş makinelerinin mezra yolunda yaptığı yol çalışması sırasında, dağdan kopan kaya parçaları çalışanların üzerine yuvarlandı. Olayda yaralanan işçiler Mirza Özbeğ ve Fatih Şen, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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