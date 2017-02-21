Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FATİH'TE BİR KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI
Fatih'te kahvehaneye silahlı saldırı 5...
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Türkiye ile İran arasında kriz
Kurtulmuş: Türkiye'nin ABD'den çok üst düzey yetkililerle görüşmeleri hayra alamet
FETÖ'yü ve adamlarını iae etmesini...
İçişleri Bakanlığı : Son bir haftada 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 10 terörist...

Yüksekova'da kaçak sigara ve nargile tütünü ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi'nde, Jandarma ve Polis ekipleri tarafından bazı adreslere yapılan operasyonlarda, 43 bin 500 paket kaçak sigara ile 500 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma...

Yüksekova'da kaçak sigara ve nargile tütünü ele geçirildi
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi'nde, Jandarma ve Polis ekipleri tarafından bazı adreslere yapılan operasyonlarda, 43 bin 500 paket kaçak sigara ile 500 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma ve polisin PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik çalışma yapıldığı belirildi. Açıklamada, dün bazı adreslere operasyon yapıldığı belirtilerek, "Yüksekova İlçesi Yeşildere Mahallesinde ikamet eden bazı şahısların ev ve eklentilerinde kaçak malzeme bulundurdukları tespit edilmiş, tespit edilen adreslerde İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan müşterek operasyonda 43.500 paket gümrük kaçağı sigara ve 600 kg kaçak nargile tütünü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi

FOTOĞRAFLI   

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.