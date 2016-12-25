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Yüksekova'da kaçak sigara operasyonu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi'nde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 53 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili, 8 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık olayı ile ilgili Hakkari Valiliği yazılı açıklama yaptı....

Yüksekova'da kaçak sigara operasyonu
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi'nde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 53 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık olayı ile ilgili Hakkari Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 23.12.2016 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Bataklık, Bulaklı Köyü ve Dağdibi Mezrası'nda ikamet eden bazı şahısların, PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı, evlerinde teröre finans kaynağı oluşturan kaçak eşya bulundurdukları tespit edilmiştir. Eş zamanlı olarak yürütülen operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 53 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir" denildi.

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