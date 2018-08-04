Yüksekova'da görevden dönen polis aracına mayınlı tuzak: 8 polis yaralı (1)

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar Meskan Tepe mevkiinde teröristlerin daha önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu görevden dönen zırhlı polis aracında bulunan 8 polis yaralındı. Patlamanın...
04 Ağustos 2018 Cumartesi 01:08
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