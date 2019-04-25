Yüksekova'da evde 17 kilo esrar ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ve jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 17 kilo 870 gram esrar ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova'da bir evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla tespit edilen evde uyuşturucu arama köpeği ile yapılan aramada 17 kilo 870 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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