banner314

banner325

Son Dakika

Yüksekova'da ev inşaatında çökme: 7 yaralı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilektaşı köyünde bir evin yapımı sırasında beton dökülürken çökme meydana geldi. Olayda 7 kişi yaralandı. Olay, saat 12.30 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Dilektaşı...

GÜVENLİK 26.10.2019, 13:45
Yüksekova'da ev inşaatında çökme: 7 yaralı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilektaşı köyünde bir evin yapımı sırasında beton dökülürken çökme meydana geldi. Olayda 7 kişi yaralandı.
Olay, saat 12.30 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Dilektaşı köyünde meydana geldi. Celil Baran’a ait tek katlı evin yapımı sırasında beton dökülürken çökme oldu. Göçük altında kalan 7 işçi yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 26 Ekim 2019
İmsak 05:56
Güneş 07:21
Öğle 12:53
İkindi 15:46
Akşam 18:15
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Malatyaspor 8 13
6. Galatasaray 8 13
7. Sivasspor 8 12
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 8 11
10. Çaykur Rizespor 9 11
11. Antalyaspor 8 11
12. Göztepe 8 9
13. Beşiktaş 8 9
14. Ankaragücü 9 9
15. Denizlispor 8 8
16. Kasımpaşa 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Fatih Karagümrük 8 15
4. Altay 8 15
5. Ümraniye 8 14
6. Keçiörengücü 9 14
7. Balıkesirspor 8 13
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Boluspor 9 8
13. Menemen Belediyespor 8 8
14. Adanaspor 8 7
15. Osmanlıspor 8 7
16. Altınordu 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Leicester City 10 20
3. Man City 9 19
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Sheffield United 9 12
10. Bournemouth 9 12
11. West Ham 9 12
12. Aston Villa 9 11
13. Wolverhampton 9 11
14. M. United 9 10
15. Everton 9 10
16. Brighton 9 9
17. Newcastle 9 8
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Villarreal 10 17
4. Granada 9 17
5. Real Sociedad 9 16
6. Atletico Madrid 9 16
7. Sevilla 9 16
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2