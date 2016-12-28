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Yüksekova'da ava çıkan bir kişi hayatını kaybetti

Yaşar KAPLAN / YÜKSEKOVA(Hakkari), () - HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde ava giden 27 yaşındaki Abdurahman Kutluk, donarak hayatını kaybetti.  Yüksekova İlçesi'ne 10 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıtaş Köyü'nde yaşayan Abdurrahman...

Yüksekova'da ava çıkan bir kişi hayatını kaybetti

Yaşar KAPLAN / YÜKSEKOVA(Hakkari), () - HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde ava giden 27 yaşındaki Abdurahman Kutluk, donarak hayatını kaybetti. 
Yüksekova İlçesi'ne 10 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıtaş Köyü'nde yaşayan Abdurrahman Kutluk, dün akşam saatlerinde köy yakınındaki bölgede ava çıktı. Uzun bir süre Kutluk'tan haber alamayan yakınları bölgede aramaya çıktı. Yapılan aramalarda Kutluk'un cenazesi bulundu. Evli ve bir çocuk babası olduğu belirtilen Kutluk'un cenazesi, otopsi için Van’a gönderildi.
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