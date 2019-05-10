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Yüksekova'da 19 askerin yaralandığı saldırının failleri yakalandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, () - HAKKARİ Valiliği'nce Yüksekova'da 2 yıl önce yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının (EYP) inflak ettirilmesi sonucu 19 askerin yaralandığı saldırının failleri olduğu belirlenen 4 kişinin, jandarma...

Yüksekova'da 19 askerin yaralandığı saldırının failleri yakalandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, () - HAKKARİ Valiliği'nce Yüksekova'da 2 yıl önce yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının (EYP) inflak ettirilmesi sonucu 19 askerin yaralandığı saldırının failleri olduğu belirlenen 4 kişinin, jandarma operasyonuyla yakalandığı açıklandı. 
Yüksekova ilçesine bağlı Güldalı köyünde 17 Temmuz 2017'de, yola döşenen uzaktan kumandalı EYP'nin inflak ettirilmesi sonucu 19 asker yaralandı. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, saldırının faailleri olduğu tespit edilen 4 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 17.07.2017 günü saat 10:00 sıralarında İlimiz Yüksekova İlçesi Güldalı Köyünde yola tuzaklanan uzaktan kumandalı EYP'nin (el yapımı patlayıcı) infilak ettirilmesi sonucu 19 askeri personelin yaralanması olayının failleri olduğu tespit edilen 4 şahıs, 'Terör Örgütüne Üye Olmak' ve 'Bölücü Terör Örgütü Adına Eylem Yapmak' suçlarından Güldalı ve Esendere Köylerinde icra edilen operasyon sonucu yakalanmıştır. Şahıslar mahkemeye sevk edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. 

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