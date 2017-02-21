Yüksekdağ'ın milletvekilliği Adana'daki 10 aylık hapis cezası nedeniyle düştü

ADANA, () - HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesine, Adana'da 'terör örgütü propagandası' suçundan çarptırıldığı 10 aylık hapis cezası neden oldu.

Figan Yüksekdağ, milletvekili olmadığı 2012 yılında İstanbul'da el yapımı bombanın patlaması sonucu ölen terör örgütü MLKP üyesi 25 yaşındaki Yasemin Çiftçi'nin Adana'daki mezarı başında düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Terör örgütü lehine sloganların atıldığı anma etkinliğiyle ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcılığı, Figen Yüksekdağ ile birlikte 7 kişi hakkında 'terör örgütü propagandası yaptıkları' iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

Yargılama aşamasında savunma yapan Figen Yüksekdağ, törende terör örgütü propagandası yapılmadığını, slogan atılmadığını ileri sürdü. Yüksekdağ, "Yasemin Çiftçi'nin cenaze törenine, kendisinin her hangi bir terör örgütü üyesi olduğunu bilmeden, sadece sosyalist kimliği nedeniyle, benim de sosyalist olmam ve siyasi bağlılığım ve manevi, insani amaçlarla katıldım. Beraatımı istiyorum" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme Figen Yüksekdağ ile birlikte Sabahattin Pişkinbaş, Dilek Keskin, Soner Geçgel, Hasan Köse, Meriç Solmaz ve Murat Akıncı'ya terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 10'ar ay hapis cezası verdi. Terör suçu olduğu için 10 aylık hapis cezası ertelenmedi.

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, geçen kasım ayında yerel mahkemenin kararını onadı ve diğer sanıklarla birlikte Figen Yüksekdağ'ın hapis cezası da kesinleşti. Yüksekdağ'ın avukatlarından Sevil Aracı Bek, "Normalde 10 aylık hapis cezasının yatarı yok ama, terör suçundan ceza verildiği için 10 aylık hapis cezasının 7.5 ay yatarı var" diye konuştu.

ADANA, () - HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesine, Adana'da 'terör örgütü propagandası' suçundan çarptırıldığı 10 aylık hapis cezası neden oldu.

Figan Yüksekdağ, milletvekili olmadığı 2012 yılında İstanbul'da el yapımı bombanın patlaması sonucu ölen terör örgütü MLKP üyesi 25 yaşındaki Yasemin Çiftçi'nin Adana'daki mezarı başında düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Terör örgütü lehine sloganların atıldığı anma etkinliğiyle ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcılığı, Figen Yüksekdağ ile birlikte 7 kişi hakkında 'terör örgütü propagandası yaptıkları' iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

Yargılama aşamasında savunma yapan Figen Yüksekdağ, törende terör örgütü propagandası yapılmadığını, slogan atılmadığını ileri sürdü. Yüksekdağ, "Yasemin Çiftçi'nin cenaze törenine, kendisinin her hangi bir terör örgütü üyesi olduğunu bilmeden, sadece sosyalist kimliği nedeniyle, benim de sosyalist olmam ve siyasi bağlılığım ve manevi, insani amaçlarla katıldım. Beraatımı istiyorum" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme Figen Yüksekdağ ile birlikte Sabahattin Pişkinbaş, Dilek Keskin, Soner Geçgel, Hasan Köse, Meriç Solmaz ve Murat Akıncı'ya terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 10'ar ay hapis cezası verdi. Terör suçu olduğu için 10 aylık hapis cezası ertelenmedi.

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, geçen kasım ayında yerel mahkemenin kararını onadı ve diğer sanıklarla birlikte Figen Yüksekdağ'ın hapis cezası da kesinleşti. Yüksekdağ'ın avukatlarından Sevil Aracı Bek, "Normalde 10 aylık hapis cezasının yatarı yok ama, terör suçundan ceza verildiği için 10 aylık hapis cezasının 7.5 ay yatarı var" diye konuştu.