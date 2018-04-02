Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...

Yüksek ziraat mühendisi, tarım ilacı içerek intihar etti

KAYSERİ’de, yüksek ziraat mühendisi Şerafettin D. (58), arkadaşının dükkanının tuvaletinde tarım ilacı içerek yaşamına son verdi. Merkez Melikgazi ilçesi Cami Kebir Mahallesi Camii Kebir Caddesi'ndeki işyerinde meydana geldi. Yüksek...

Yüksek ziraat mühendisi, tarım ilacı içerek intihar etti
KAYSERİ’de, yüksek ziraat mühendisi Şerafettin D. (58), arkadaşının dükkanının tuvaletinde tarım ilacı içerek yaşamına son verdi.
Merkez Melikgazi ilçesi Cami Kebir Mahallesi Camii Kebir Caddesi'ndeki işyerinde meydana geldi. Yüksek ziraat mühendisi Şerafettin D., tarım ilaçları satışı yapan arkadaşı Nihat Göncü’yü ziyaret etti. Arkadaşıyla birlikte çay içen Şerafettin D., daha sonra tuvalete gideceğini belirterek, 3’üncü kattaki tuvalete gitti. Şerafettin D.'nin uzun süre tuvalette kalmasından şüphelenen iş yeri sahibi Göncü, yukarı çıkarak Şerafettin D.’ye seslendi. Cevap alamayınca kapıyı açınca da Şerafettin D.’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine 112 ekipleri ile polis çağrıldı. Yapılan incelemede evli ve 1 çocuk babası olan Şerafettin D.'nin tarım ilacı içerek yaşamına son verdiği belirlendi.
Kayseri Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mustafa Kıranatlıgiller, Şerafettin D.’nin "Bildiğimiz herhangi bir sorunu yoktu. Neredeyse her gün gelir, buradaki esnafla sohbet ederdi. Tarım ilaçları konusunda iş yapardı. Kendi halinde biriydi" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314