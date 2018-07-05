Yüksek ses cinayetinde sanıklara 8'er yıl 9'ar ay hapis cezası

İZMİR'in Buca ilçesinde, sokakta telefonla yüksek sesle konuştuğu için dövülerek öldürülen Serkan Süzen (29) cinayetiyle ilgili yargılanan 3 sanığa 8'er yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

Olay, 2017 yılının Mayıs ayında Barış Mahallesi 355 Sokak’ta meydana geldi. Karşıyaka'da oturan evli ve iki kız annesi Emel Süzen (26), Anneler Günü'nde annesinin Buca'daki evine gitti. Bir süre sonra eşi cam balkon sistemleri montaj ustası Serkan Süzen de buraya geldi. Sokağa giren Serkan Süzen eşini telefonla arayıp sokakta olduğunu söyledi. Bu sırada parkta oturan Aziz Durukan, Umut Çoğalan ve Adnan Çoğalan; Süzen'i telefonla yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle uyardı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada telefondan bağrışmaları duyan Emel Süzen de balkona çıktı. Dövülen ve başına taşla vurulan Serkan Süzen ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayı balkondan gören Emel Süzen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Serkan Süzen, ambulansla Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Süzen doktorların tüm çabasına karşın bugün yaşamını yitirdi. Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Aziz Durukan, Umut Çoğalan ve Adnan Çoğalan'ı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar ve tarafların avukatları katıldı. Olayda yaşamını yitiren Serkan Süzen'in babası Mehmet Süzen, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Benim savunmasız yavruma arkadan vurarak 5- 6 kişi saldırmıştır. Kalleşçe arkadan vurulmuştur" dedi. Serkan Süzen'in eşi Emel Süzen de sanıkların yalan söylediklerini belirtti.

Son sözleri sorulan 3 sanık suçlamaları kabul etmeyerek beraat ve tahliye talebinde bulundu. Duruşma savcısı ise esasa yönelik verdiği mütalaasında, sanıkların 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyanın 'kasten öldürme' suçundan açılmış olmasına rağmen, olayın 'kasten yaralama sonucu ölüm' olduğuna kanaat getirip sanıklara 14'er yıl hapis cezası verdi. Olayın haksız altında gerçekleşmesinden dolayı sanıkların cezası önce 10'ar yıl 6'şar ay, duruşmalardaki iyi hallerinden dolayı da 8'er yıl 9'ar aya indirildi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.



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