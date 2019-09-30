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Yüksek gerilim hattına dokunan Eyüp, akıma kapılarak yaralandı
ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde yüksek gerilim hattına dokununca elektrik akımına kapılan Eyüp Öğüt (14), yaralandı. Saimbeyli ilçesi Kızılağaç Mahallesi'nde hayvan otlatırken bölgeden geçen yüksek gerilim kablolarına dokunan ve elektrik...
GÜVENLİK 30.09.2019, 11:06
ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde yüksek gerilim hattına dokununca elektrik akımına kapılan Eyüp Öğüt (14), yaralandı.
Saimbeyli ilçesi Kızılağaç Mahallesi'nde hayvan otlatırken bölgeden geçen yüksek gerilim kablolarına dokunan ve elektrik akıma kapılan Eyüp Öğüt, 6 metrelik yükseklikten yuvarlandı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Öğüt'ün kollarında ve bacaklarında yanıklar oluştuğu tespit edildi. Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Öğüt, kendisini elektrik çarpmadığını ancak panikle kayadan düştüğünü söylerken, doktorlar yanık vakasının nedeninin elektrik çarpması olabileceğini belirtti. Öğüt'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı, jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattığı kaydedildi.
Saimbeyli ilçesi Kızılağaç Mahallesi'nde hayvan otlatırken bölgeden geçen yüksek gerilim kablolarına dokunan ve elektrik akıma kapılan Eyüp Öğüt, 6 metrelik yükseklikten yuvarlandı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Öğüt'ün kollarında ve bacaklarında yanıklar oluştuğu tespit edildi. Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Öğüt, kendisini elektrik çarpmadığını ancak panikle kayadan düştüğünü söylerken, doktorlar yanık vakasının nedeninin elektrik çarpması olabileceğini belirtti. Öğüt'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı, jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattığı kaydedildi.
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