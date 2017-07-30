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Yük treni otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, yük treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde merkez Dulkadiroğlu İlçesi'ne bağlı Şerefoğlu Mahallesi'ndeki hemzemin...

Yük treni otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, yük treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde merkez Dulkadiroğlu İlçesi'ne bağlı Şerefoğlu Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Adana- Elazığ seferini yapan yük treni, hemzemin geçitte 30 yaşındaki Ali Çevlik yönetimindeki 46 F 6123 plakalı otomobile çarptı. Kazada hasta ziyaretine giden sürücü ile otomobilde bulunan 26 yaşındaki eşi Nimet ve 4 yaşındaki kızı Esma Çevlik ağır yaralandı. 
İhbar üzerine gelen ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Nimet ve kızı Esma Çevlik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tedavisi süren sürücü Ali Çevlik'in hayati tehlikesinin ise devam ettiği bildirildi.

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