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Yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1'i ağır 5 yaralı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Karahüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Başeğmez (31) yönetimindeki 42 ACH...

Yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1'i ağır 5 yaralı
KONYA'nın Akşehir ilçesinde, yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Karahüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Başeğmez (31) yönetimindeki 42 ACH 179 plakalı kamyonet, hemzemin geçitten geçtiği sırada yük treni çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Samet (18), Nigar (32), Emine (12) ve Saadet Başeğmez (39) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Nigar Başeğmez, Konya'ya sevk edildi.

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