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Yük asansöründen düşen Suriyeli genç öldü

ÜLKESİNDEKİ iç savaştan kaçarak Adana’ya gelen Hammed Habbasi (21) çalıştığı kuruyemiş deposundaki yük asansöründen düşerek yaşamını yitirdi. Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi.Suriyeli Hammed Habbasi, ailesinin...

Yük asansöründen düşen Suriyeli genç öldü
ÜLKESİNDEKİ iç savaştan kaçarak Adana’ya gelen Hammed Habbasi (21) çalıştığı kuruyemiş deposundaki yük asansöründen düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi.Suriyeli Hammed Habbasi, ailesinin geçimine yardım etmek için kuruyemiş deposunda çalışmaya başladı. Sabah saatlerinde iki katlı depoda bulunan yük asansörüne kuruyemişleri yükleyen Habbasi, 5 metre yüksekten dengesini kayberek düştü. Başının üzerine düşen Hammed Habbasi, olay yerinde yaşamını yitirdi. Arkadaşlarının öldüğünü öğrenen Suriyeliler ise gözyaşlarına boğuldu. Habbasi'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgisi soruşturma başlatıldı.

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