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Yük asansörü ile duvar arasında sıkışan market çalışanı öldü

KARAMAN'da Yunus Durmaz(41), çalıştığı markette yük asansörü ile duvar arasına sıkışarak, hayatını kaybetti. Olay, saat 00.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir marketin deposunda yaşandı. Geçen yıl eşinden...

Yük asansörü ile duvar arasında sıkışan market çalışanı öldü
KARAMAN'da Yunus Durmaz(41), çalıştığı markette yük asansörü ile duvar arasına sıkışarak, hayatını kaybetti.
Olay, saat 00.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir marketin deposunda yaşandı. Geçen yıl eşinden boşanan 2 çocuk babası Yunus Durmaz, çalıştığı markette mesai bitiminde depoyu kontrol etti. Ardından da yük asansörüne binem istedi. Ancak aniden hareket eden asansör ile duvar arasında sıkıştı. Durmaz'ın sıkıştığını fark eden market çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Durmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yunus Durmaz'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Marketin yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle fazla mesai yaptığı öğrenildi. 
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