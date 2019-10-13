Flaş Haberflaş... Avrupa ülkelerinde PKK şideti...
Son Dakika
YPG/PYD üyesi 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
FIRAT'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken, çaresiz kalan teröristler silahlarını bırakıp, kaçmaya başladı. Terör örgütü YPG/PYD üyesi 24 terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu. Fırat'ın...
GÜVENLİK 13.10.2019, 13:53
FIRAT'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken, çaresiz kalan teröristler silahlarını bırakıp, kaçmaya başladı. Terör örgütü YPG/PYD üyesi 24 terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu.
Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı 5’inci gününe girdi. TSK ve Suriye Milli Ordusu askerleri karadan ilerlediği harekatta, obüsler ise terör hedeflerini ateş altına almayı sürdürüyor.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, TSK birliklerinin bölgedeki ilerlemesi sürerken, köşeye sıkışan teröristler de kaçmaya başladı. Terör örgütü YPG/PYD üyesi 24 terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu. Türk askeri, teslim olan terör örgütü üyelerine kumanyalarından verdi. Terör örgütü üyeleri, ardından ifadeleri alınmak üzere birliklere götürüldü.
Terör örgütünden kopmaların artması üzerine, örgüt liderlerinin 'infaz' dahil çeşitli yöntemlere başvurdukları da belirtildi.
Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı 5’inci gününe girdi. TSK ve Suriye Milli Ordusu askerleri karadan ilerlediği harekatta, obüsler ise terör hedeflerini ateş altına almayı sürdürüyor.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, TSK birliklerinin bölgedeki ilerlemesi sürerken, köşeye sıkışan teröristler de kaçmaya başladı. Terör örgütü YPG/PYD üyesi 24 terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu. Türk askeri, teslim olan terör örgütü üyelerine kumanyalarından verdi. Terör örgütü üyeleri, ardından ifadeleri alınmak üzere birliklere götürüldü.
Terör örgütünden kopmaların artması üzerine, örgüt liderlerinin 'infaz' dahil çeşitli yöntemlere başvurdukları da belirtildi.
23°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
|İmsak
|05:42
|Güneş
|07:07
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:01
|Akşam
|18:34
|Yatsı
|19:53
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2