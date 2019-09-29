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YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi

SURİYE'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin hareketliği gözlendi....

GÜVENLİK 29.09.2019, 11:59
YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi
SURİYE'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin hareketliği gözlendi. Gündüz saatlerinde YPG'li teröristlerin kamyonetlerle sınır hattında gezdikleri görüldü. Teröristleri taşıyan kamyonet, Kamışlı kentinin iç kesimlerine ilerleyerek gözden kayboldu.

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