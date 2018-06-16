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Yozgat’ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

YOZGAT’ın Saraykent ilçesi yakınlarında, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza saat 19.00 sıralarında, E-88 Karayolunun Saraykent mevkiinde...

Yozgat’ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
YOZGAT’ın Saraykent ilçesi yakınlarında, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 19.00 sıralarında, E-88 Karayolunun Saraykent mevkiinde meydana geldi. Yozgat’tan Sivas istikametine giden Mustafa Öcal (59) yönetimindeki 06 H 5033 plakalı otomobil, Yozgat’ın Saraykent ilçesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, hurda yığınına dönen otomobilde bulunan, Belgüzal Öcal (52) olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Mustafa Öcal ile Hatice Öcal (24) ve 6 yaşındaki Mert Öcal yaralandı. Yaralılar Sorgun Devlet Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öcal ailesinin bayram ziyareti için Ankara’dan Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine gittiği öğrenildi.

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