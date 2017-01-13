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Yozgat’ta FETÖ soruşturması; 13 gözaltı

YOZGAT Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13 kişiyi gözaltına aldı. Yozgat Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Tarım...

Yozgat’ta FETÖ soruşturması; 13 gözaltı
YOZGAT Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13 kişiyi gözaltına aldı.
Yozgat Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) alınan hibe paraların usulsüz olarak FETÖ/PDY örgütünün finansmanında kullanıldığı, hibelerle usulsüz olarak otel açıldığı, terör örgütüne eleman sağlamak için öğrenci yurdu yaptırıldığı belirtildi. Aynı açıklamada yurt yaptıracakları iddiasıyla dini duyguları istismar ederek, köylerde ‘himmet’ adı altında hububat topladıkları, yurt arsasını hayırsever vatandaşlardan hibe olarak aldıkları halde projede satış göstererek kurumdan haksız yere para temin ederek, kurumu zarara uğrattıkları, çalışanlardan himmet adı altında para topladıkları, toplanan paraları Bank Asya üzerinden havale ederek FETÖ/PDY'ye finansman sağladıkları tespit edilen 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldığı bildirildi.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Yozgat TKDK’den ilişiği kesilerek OHAL kararnamesi ile ihraç edilen eski kurum çalışanlarının ve değişik meslek gruplarından mühendis, veteriner, öğretmen, esnaf, emekli din görevlisi, özel güvenlik görevlisinin bulunduğu toplan 21 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçlarından tutuklu bulunan 3 kişi dışında aranan 18 kişiden 13’ü gözaltına alınırken, 5 kişi ise aranıyor.

 

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