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Yozgat'taki kaza sırasında otobüs sürücüsü kalp krizi geçirmiş

YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde dün meydana gelen otobüs kazasına, sürücü Hamdi Serdar Altaylı'nın (41) direksiyon başında kalp krizi geçirmesinin neden olduğu belirlendi. Altaylı, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'dan...

Yozgat'taki kaza sırasında otobüs sürücüsü kalp krizi geçirmiş
YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde dün meydana gelen otobüs kazasına, sürücü Hamdi Serdar Altaylı'nın (41) direksiyon başında kalp krizi geçirmesinin neden olduğu belirlendi. Altaylı, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara'dan Sivas'a giden Hamdi Serdar Altaylı yönetimindeki 34 GN 9773 plakalı yolcu otobüsü, dün sabah saatlerinde Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Pazarcık mevkiinde kontrolden çıkıp, devrildi. Yan yatarak yolda sürüklenen otobüsün sürücüsü Altaylı olay yerinde yaşamını yitirirken, 20 yolcu da yaralandı. Kaza sonrası Yozgat Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemi yapılan sürücü Hamdi Serdar Altaylı'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hamdi Serdar Altaylı'nın seyir halindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu aracın kontrolünü yitirdiği anlaşıldı.
Evli ve 2 çocuk sahibi Hamdi Serdar Altaylı'nın cenazesi bugün memleketi Sivas'a getirildi. Altaylı için öğle namazı sonrası Akyazı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Yakınları ve komşularının katıldığı cenaze namazının ardından Hamdi Serdar Altaylı, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi. Altaylı'nın ağabeyi Gökhan Altaylı'nın (43) da 4 ay önce, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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