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Yozgat'ta yollar buz pistine döndü, çok sayıda kaza oldu

YOZGAT’ta etkili olan kar yağışı dolayısıyla oluşan buzlanmalardan dolayı il genelinde çok sayıda kaza meydana geldi. Kent merkezinde son 2 günde aralıklarla etkili olan yağmur yağışı dün akşam saatlerinde kar yağışına dönüştü....

Yozgat'ta yollar buz pistine döndü, çok sayıda kaza oldu
YOZGAT’ta etkili olan kar yağışı dolayısıyla oluşan buzlanmalardan dolayı il genelinde çok sayıda kaza meydana geldi.
Kent merkezinde son 2 günde aralıklarla etkili olan yağmur yağışı dün akşam saatlerinde kar yağışına dönüştü. Sabaha karşı hava sıcaklığının ani düşüşü yollarda buzlanma oluşturdu. E-88 Karayolu, kayan TIR ve kamyonlar nedeniyle farklı bölgelerde kısa süreli ulaşıma kapandı. E-88 Karayolu şehir geçişi, Esentepe mevkiinde, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan TIR, refüje çarparak yolu trafiğe kapattı. Sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada, yol trafiğe kapandı. Yaklaşık 1 saat trafik akışı tali yollardan verilirken, otobüs ve büyük araçlar yolun açılmasını bekledi. Kaza sonrası, kayan TIR, yoldan geçen diğer kamyon şoförlerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak yol trafiğe açıldı. Buzlanma nedeniyle il genelinde hasarlı çok sayıda  kaza meydana geldi. Belediye ekipleri temizleme çalışması başlattı.

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