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Yozgat'ta şehit acısı

ŞIRNAK’taki Küpeli Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 29 yaşındaki Faruk Yüksel’in acı haberi, Yozgat’ın Çekerek İlçesi'ndeki baba...

Yozgat'ta şehit acısı

 ŞIRNAK’taki Küpeli Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 29 yaşındaki Faruk Yüksel’in acı haberi, Yozgat’ın Çekerek İlçesi'ndeki baba evine ulaştı.

Uzman çavuş Faruk Yüksel'in şehit olduğu haberini Çekerek İlçesi'nde yaşayan ailesine, Kaymakam Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım verdi. Acılı baba Murat ve annesi Fendiye Yüksel gözyaşlarına boğulurken, şehidin baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Haberinin ilçede duyulmasının ardından şehit evi taziyeye gelenlerle dolup taştı.
Gülbahar Yeksel ile evli, 5 yaşında Yiğit Murat ve 2 yaşında Eylül Naz isimli 2 çocüuğu bulanan şehit uzman çavuş Yüksel’in cenazesi, yarın ikindi namazının ardından Çekerek İlçesi'nde toprağa verilecek.

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