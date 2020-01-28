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Yozgat'ta petshopta çıkan yangında kuşlar telef oldu
GÜVENLİK 28.01.2020, 11:28
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YOZGAT'ta, iş hanındaki petshopta çıkan yangında çok sayıda güvercin ve muhabbet kuşu telef oldu.
Yangın, sabaha karşı kent merkezinde Abide İş Hanı'nda Şaban Erdemir'e ait petshopta çıktı. Sabah iş hanına gelenler durumu fark ederek itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Ancak içeride kafeslerinde bulunan çok sayıda güvercin ve muhabbet kuşu telef oldu. İş yeri sahibi Şaban Erdemir, yangının neden çıktığını bilmediklerini, petshopta bulunan hayvanların hemen hemen tümünün telef olduğunu söyledi. İtfaiye, yangının çıkış nedeninin belirlemek için inceleme başlattı.
Yangın, sabaha karşı kent merkezinde Abide İş Hanı'nda Şaban Erdemir'e ait petshopta çıktı. Sabah iş hanına gelenler durumu fark ederek itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Ancak içeride kafeslerinde bulunan çok sayıda güvercin ve muhabbet kuşu telef oldu. İş yeri sahibi Şaban Erdemir, yangının neden çıktığını bilmediklerini, petshopta bulunan hayvanların hemen hemen tümünün telef olduğunu söyledi. İtfaiye, yangının çıkış nedeninin belirlemek için inceleme başlattı.
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