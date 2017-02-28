Yozgat'ta eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı

YOZGAT’ın Sorgun İlçesi'nde sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan 5 öğretmenden 1'i tutuklandı.

Yozgat’ın Sorgun İlçesi'nde, meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında, örgütün gizli yazışma sistemi 'ByLock' sistemini kullandığı tespit edilen 5 eski öğretmen gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilen ve 'ByLock' kullandıkları belirlenen 17 eski öğretmen hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.