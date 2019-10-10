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Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyette bulunduğu belirlenen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince,...
GÜVENLİK 10.10.2019, 13:10
YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyette bulunduğu belirlenen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda, Yerköy'de yaşayan A.E. (22) ile M.A.'nın (24) Suriye'de DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttüklerini belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 kişi, adliyeye sevk edildi.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda, Yerköy'de yaşayan A.E. (22) ile M.A.'nın (24) Suriye'de DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttüklerini belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 kişi, adliyeye sevk edildi.
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