Yozgat'ta amatör maçın ardından saha karıştı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, () YOZGAT’ta, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Yozgatspor 1959 FK ile Altındağ Belediyespor takımları arasında oynanan ve rakip takımın son dakikada attığı golle 1-1 berabere sonuçlanan maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha karıştı. Yozgatsporlu futbolcular ve sahaya inen taraftar, maçın hakimine tepki gösterdi, kulüp yöneticisi Kadir Arslan çıkan arbedede rahatsızlanıp, hastaneye kaldırıldı. Polis, biber gazı kullanarak kalabalığı dağıttı.

Yozgat Bozok Stadyumu'nda oynan maçın ilk yarısını ev sahibi Yozgatspor 1-0 önde tamamlarken, ikinci yarının son dakikalarında rakip takımın attığı golle karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Hakemin bitiş düdüğünün ardından Yozgatsporlu futbolcularla sahaya inen taraftarlar hakeme tepki gösterdi. Hakem, polis eşliğinde soyunma odasına alınırken, sahadaki taraftarlarla rakip oyuncular arasında arbede çıktı. Her iki takımın taraftarları birbirlerine kar topu atarken, polis cop ve biber gazı kullanarak taraftarlarlarla futbolcuları dağıtmaya çalıştı. Bu arada çok sayıda taraftar ve futbolcu biber gazından etkilendi, bazı taraftar hafif yaralandı.

Çıkan arbedede rakip futbolcuya vuran bir taraftarı ise polis saha içerisinde uzun süre kovaladı. Polisin müdahalesine tepki gösteren Yozgatspor yöneticisi Kadir Arslan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp As Başkanı Ahmet Akgün’ün ise bayıldığı, Kulüp Müdürü İsmail Şenyiğit’in de parmağında kırıklar oluştuğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.



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