Yozgat merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT, () - YOZGAT Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Yozgat merkezli 7 ilde yapılan operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yozgat merkezli 7 ilde yapılan operasyonlar sonucu 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 kişinin aranmasına devam edilirken, Yozgat’ta gözaltına alınan 7 kişi ile birlikte Ankara, Giresun, Hatay, Kayseri, Kırıkkale ve Sinop’ta gözaltına alınan toplam 14 kişinin emniyetteki işlemlerine başlandı.