Yozgat Barosu: Bozdağ, hakkında disiplin kovuşturması açılmasına mahal yok

YOZGAT Barosu Yönetim Kurulu, OHAL sürecinde çıkarılan KHK'lar ile ilgili, şikâyet edilen ve Yozgat Barosu’na avukat olarak kayıtlı olan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ hakkında başlatılan disiplin soruşturması sonucuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yozgat Barosu açıklamasında, “İsnat edilen eylemlerin avukatlık görevinden kaynaklanmadığı ve bu görevin ifası sırasında işlenmediği gerekçeleri ile disiplin kovuşturması açılmasına mahal olmadığı yönünde karar verilmiştir” dedi.

Yozgat Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7 Şubat tarihinde, sosyal medya ile yazılı ve görsel basında Bekir Bozdağ hakkında ‘Yozgat Barosundan Bekir Bozdağ hakkında soruşturma başlatıldı’, ‘OHAL KHK’ları sebebiyle Bekir Bozdağ, Yozgat Barosunun hedefi oldu’, ‘Bekir Bozdağ’ı disipline sevk ettiren avukat anlatıyor‘ gibi birçok haberlerin yapıldığı hatırlatılarak, “Bu haberlerin içeriği ve yarattığı algı gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Baromuz levhasına kayıtlı ve halen Başbakan Yardımcılığı görevi yürüten Sayın Bekir Bozdağ hakkında ‘Yozgat Barosundan Bekir Bozdağ hakkında soruşturma başlatıldı’, ‘OHAL KHK’ları sebebiyle Bekir Bozdağ, Yozgat Barosu'nun hedefi oldu’, ‘Bekir Bozdağ’ı disipline sevk ettiren avukat anlatıyor ‘ gibi birçok haber yayınlanmıştır. Bahse konu haberlerin içeriği ve yarattığı algı gerçeği yansıtmamaktadır. Ankara Barosu'na kayıtlı bir meslektaşımız tarafından baromuza yapılan şikayet üzerine baromuz levhasında kayıtlı Bekir Bozdağ hakkında avukatlık kanunu 141/2 maddesi uyarınca, şikayet, ihbar ve istek üzerine Baro Yönetim Kurulunca disiplin kovuşturması açılıp açılmayacağı konusunda karar verilmek üzere disiplin soruşturması başlatılmıştır. Disiplin soruşturması açılması bahsedildiği üzere kanuni zorunluluk gereği olup şikayet konusu incelenmiştir. İnceleme sonucu Yönetim Kurulumuzca; şikayet edilenin, OHAL sürecinde çıkarılan KHK'lar ile ilgili eylem ve tasarrufları, Yürütme Organı, Bakanlar Kurulu üyesi ve Adalet Bakanı sıfatları ile gerçekleştirdiği, 1136 sayılı kanunun 43/2 maddesi gereği şikayete konu süreç içerisinde ve halen milletvekili olması sebebiyle avukatlık yapmasının yasal olarak mümkün olmadığı, isnat edilen eylemlerin avukatlık görevinden kaynaklanmadığı ve bu görevin ifası sırasında işlenmediği gerekçeleri ile disiplin kovuşturması açılmasına mahal olmadığı yönünde karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile sunarız."