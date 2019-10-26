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Yolun ortasında yatan köpeği ezen sürücü kaçtı (2)

ÖN SOL AYAĞINDA KIRIK VAR Antalya'nın Kepez ilçesinde yolun ortasında yattığı sırada otomobilin altında kalarak yaralanan sokak köpeğinin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde tedavisi...

GÜVENLİK 26.10.2019, 12:28
Yolun ortasında yatan köpeği ezen sürücü kaçtı (2)

ÖN SOL AYAĞINDA KIRIK VAR
Antalya'nın Kepez ilçesinde yolun ortasında yattığı sırada otomobilin altında kalarak yaralanan sokak köpeğinin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde tedavisi süren köpeğin ön sol ayağında kırık tespit edildi. Genel durumu iyi olan köpek, iyileşene kadar bakımevinde kalacak.

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