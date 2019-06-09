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Yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla öldü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan Hayriye Korkmaz (66), otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, saat 15.00 sıralarında,...

Yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla öldü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan Hayriye Korkmaz (66), otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, İzmir- Ankara yolu Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yolcu otobüsünden durakta inip yolun karşısına geçmeya çalışan Hayriye Korkmaz'a, İzmir'e gelen ve sürücünün kimliği açıklanmayan 35 GA 2961 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Korkmaz, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Korkmaz'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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