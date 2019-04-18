Yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki öğrenciye kamyon çarptı

KAHRAMANMARAŞ'ta, okul servisinden inip yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.F.K. (8), kamyonun çarpası sonucu yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.F.K., okul çıkışında eve gitmek için bindiği servisten inerek yolun karşısına geçmek istedi. İddiaya göre, bu sırada küçük çocuğa, G.K. (44) yönetimindeki 46 BR 169 plakalı kamyon çarptı. Yaralanan Ö.F.K., olay yerine gelen ambulansla götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI