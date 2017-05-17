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Yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil çarptı: 1 ölü

İZMİR'in Bayındır İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen 28 yaşındaki Sedat Kasta, Torbalı'dan Bayındır istikametinde seyir halinde olan Ali Uysal idaresindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.  Kaza, dün saat 21.30...

Yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil çarptı: 1 ölü
İZMİR'in Bayındır İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen 28 yaşındaki Sedat Kasta, Torbalı'dan Bayındır istikametinde seyir halinde olan Ali Uysal idaresindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 
Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Torbalı-Bayındır Karayolu'nda meydana geldi. Bayındır'da bir çiftlikte çalışan Sedat Kasta, tarlada çalıştığı traktörün arızalanması üzerine yardım bulmak için Torbalı-Bayındır Karayolu'na çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Kasta'ya Torbalı'dan Bayındır istikametinde seyir halinde olan Ali Uysal idaresindeki 35 ZUR 61 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kasta'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi, savcının incelemesinin ardından Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan sonra gözaltına alınan Ali Uysal, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.   
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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