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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü
SİNOP'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Davut Kümeç (31), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, dün akşam, Sinop- Erfelek yolunun Mertoğlu mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına...
GÜVENLİK 15.12.2019, 12:38
SİNOP'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Davut Kümeç (31), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam, Sinop- Erfelek yolunun Mertoğlu mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Davut Kümeç'e, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Kümeç, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Kümeç'i ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Davut Kümeç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza, dün akşam, Sinop- Erfelek yolunun Mertoğlu mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Davut Kümeç'e, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Kümeç, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Kümeç'i ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Davut Kümeç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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