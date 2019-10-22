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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
HATAY'ın Arsuz ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 22 yaşındaki Hamza Esen’e otomobil çarptı. Gece restoran ve eğlence yerlerinde çiçek satan, gündüz ise bir fabrikada işçi olarak çalışan Hamza Esen, doktorların tüm müdahalelerine...
GÜVENLİK 22.10.2019, 11:10
HATAY'ın Arsuz ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 22 yaşındaki Hamza Esen’e otomobil çarptı. Gece restoran ve eğlence yerlerinde çiçek satan, gündüz ise bir fabrikada işçi olarak çalışan Hamza Esen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Arsuz ilçesi Karaağaç Sahil Yolunda gerçekleşen kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kazada yaralanan Esen, çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
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