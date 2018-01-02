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Yolun karşısına geçmek isterken öldü

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı İsmail Yılmaz (19) öldü. Kaza, Tomarza ilçesi Süvengenler Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa A. yönetimindeki 38 RA 378 plakalı otomobil, yolun karşına geçmek...

Yolun karşısına geçmek isterken öldü

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı İsmail Yılmaz (19) öldü.
Kaza, Tomarza ilçesi Süvengenler Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa A. yönetimindeki 38 RA 378 plakalı otomobil, yolun karşına geçmek isteyen İsmail Yılmaz'a çarptı. Ağır yaralanan Yılmaz, çağırılan 112 Acil Servis ambulansı ile Tomarza  Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Durumu ağırlaşan ve liseyi geçen yıl bitirdiği belirlenen İsmail Yılmaz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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