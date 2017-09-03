Yolun karşısına geçmek isterken kazada öldü

Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta), () ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde hayvan otlatmadan dönen 58 yaşındaki İsa Eren, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu öldü. Eren'in, 2 ineğinden 1'i kazada telef oldu.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Yalvaç- Akşehir karayolunun Bağkonak Köyü yakınlarında meydana geldi. 2 ineğini otlatmadan dönen İsa Eren'e, yolun karşısına geçmek isterken Eray Parmaksız yönetimindeki 34 VU 0793 plakalı otomobil çarptı. İsa Eren ile ineklerinden biri çarpmanın şiddetiyle metrelerce uzağa savrularak telef olurken, otomobil hurdaya döndü.

İsa Eren, kaza yerinde öldü, ineği de telef oldu. Otomobil sürücüsü Eray Parmaksız ile araçtaki Eymen Demircan, Naz Sena İnan ve Boracan Yüzak ise yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İsa Eren'in cenazesi ise otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

Kazayı haber alan köylüler aynı yerde daha önce de benzer kazalar görüldüğünü belirterek yetkililerin önlem almasını istedi.

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