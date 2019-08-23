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Yolun karşısına geçerken TIR'ın altında kalıp, öldü

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Rafet Demirdiş (64), TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saatlerinde, Sungurlu- Kırıkkale yolu Ocaklı Kavşağı'nda meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara...

GÜVENLİK 22.08.2019, 12:42
Yolun karşısına geçerken TIR'ın altında kalıp, öldü
ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Rafet Demirdiş (64), TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Sungurlu- Kırıkkale yolu Ocaklı Kavşağı'nda meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara yönüne giden sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Rafet Demirdiş'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Demirtiş yola savrulurken, sürücü TIR'la birlikte olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Rafet Demirdiş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demirdiş'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırdı. Polis, TIR sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

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