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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla yaralandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Cahide Çetin (36), yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında, Turan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek...

GÜVENLİK 23.09.2019, 15:30
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla yaralandı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Cahide Çetin (36), yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Turan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Cahide Çetin'e, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen otomobil çarptı. Çetin, yaralanırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Çetin'i ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Cahide Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan sürücüyü arıyor. 

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