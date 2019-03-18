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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mehmet Emin Göktaş (70), hayatını kaybetti.  Kaza öğlen saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi....

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mehmet Emin Göktaş (70), hayatını kaybetti. 
Kaza öğlen saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Şehir merkezine giden O.A. yönetimindeki 16 LNS 18 plakalı otomobil, yaya geçidine 15 metre mesafede yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Emin Göktaş'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Mehmet Emin Göktaş, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Göktaş, Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Emin Göktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü O.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri yaptığı incelemede 15 metre fren izi tespit etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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