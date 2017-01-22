Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Ortadoğu göndermesi
Erdoğan: Rejim değil sistem değişikliği
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
Türk sporu önemli bir ismini...
İran, Türk ve Rus heyeti Astana öncesi bir araya geldi
İran, Türk ve Rus heyeti...
Taksiye indi bindi ücreti :8 lira 75 kuruş
Taksiye indi bindi ücreti :8...

Yolun karşısına geçerken otomobilin altında can verdi

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Lami Özen, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin...

Yolun karşısına geçerken otomobilin altında can verdi

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Lami Özen, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ise yaralandı.
Kaza, D-100 karayolu Samsun Mahallesi TIR parkı mevkiinde meydana geldi. Hatice Aydın yönetimindeki 35 AY 0874 plakalı otomobil, aracını park yerine bırakarak yürüyerek yolun karşısına geçmeye çalışan kamyon sürücüsü Lami Özen'e çarptı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil de bariyerlere çarparak durdu. Kazada, Lami Özen ağır yaralanırken, Hatice Aydın hasar gören aracın içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Hatice Aydın itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü Seka Devlet Hastanesi'ne, Lami Özen ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Lami Özen hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hatice Aydın ise tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55