Yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı kadın öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA’nın Manavgat İlçesi’nde yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı 53 yaşındaki Havva Güzel, yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Manavgat Gündoğdu Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Orhan K. yönetimindeki 34 JC 0752 plakalı bir market zincirinin malzeme kamyonu, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Güzel’e çarptı. Kazada Havva Güzel, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kamyon şoförü jandarma tarafından gözaltına alınırken, Havva Güzel'in cenazesi ise savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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