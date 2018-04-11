Yolun karşısına geçerken canından oldu

KARABÜK'te, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Meliha Yivrük (64) hayatını kaybetti.Kaza, akşam saatlerinde D-755 Karayolu Hamzalar Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Sinan Üstün yönetimindeki 34 NC 3696 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Meliha Yivrük'e çarptı. Ağır yaralanan Meliha Yivrük, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meliha Yivrük doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Otomobil sürücüsü Sinan Üstün ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI