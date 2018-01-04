Yoldan geçerken kızının kaza yaptığını görünce şoke oldu

Muammer ŞEN/KARAMAN, () - KARAMAN'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonetle çarpışan otomobildeki Rabia Özgüven ile oğlu Emir (6) yaralandı. Bu sırada tesadüfen olay yerinden geçen Rabia Özgüven'in annesi Nuray Aydoğan, kızının araç içerisinde sıkışıp yaralandığı anlayınca şoke oldu.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Rabia Özgüven yönetimindeki 29 AV 824 plakalı otomobil, lise öğrencisi Hasan Aksoy (17) yönetimindeki 42 BUP 36 plakalı kamyonetle çarpıştı. Savrulup, karşı şeride geçerek kaldırıma çarpan otomobildeki Rabia Özgüven ile yanındaki oğlu Emir (6) yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Rabia Özgüven'in kurtarılması için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, bu sırada tesadüfen yoldan geçen Nuray Aydoğan, kaza yapan otomobilin kızı Raiba'ya ait olduğunu fark etti. Yaklaşan Aydoğan, kızı Rabia Özgüven'in, araç içinde sıkıştığını anlayınca şoke oldu. Anne Aydoğan, itfaiye ekibine, ''Ben onun annesiyim. Bir kez göreyim kızımı'' diyerek gözyaşı döktü.

Bir süre sonra sıkıştığı yerden kurtuların Rabia Özgüven ile oğlu Emir, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Hasan Aksoy ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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