Yoldan geçen kadınlar, silahlı kavganın ortasında kaldı: 1 yaralı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, bu sırada yoldan geçen kadınlar kavganın ortasında kaldı.Olay, saat 23.00 sıralarında Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 708'inci sokakta meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.KAVGANIN ORTASINDA KALAN KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLDUSilahlı kavganın çıktığı sırada yoldan geçen kadınlar yara almadan kurtulurken, olay yeri inceleme ekiplerinin bulunduğu bölgeye gelerek yaşanan kavgada kurşunların kendilerine de değebileceğini belirterek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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