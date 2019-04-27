Yolda yürürken otomobilden açılan ateşle öldürüldü

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Mehmet Şirin Kaya (25), yolda yürürken otomobilden açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece Nusaybin ilçesindeki Akarsu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Şirin Kaya, yolda yürüdüğü sırada plakası belirlenemeyen otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Kaya, yakınları tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürüldü. Ancak, Mehmet Şirin Kaya burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

