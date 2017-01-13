Yolda yürürken maganda kurşunuyla yaralandı

Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te yolda yürüdüğü sırada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunun bacağına isabet ettiği 29 yaşındaki Yunus Dehvanoğlu yaralandı.

Olay, bugün Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen Yunus Dehvanoğlu'nun bacağına kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunun isabet etti. Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Dehvanlıoğlu, acil serviste tedaviye alındı. Dehvanoğlu'nu sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis, tabancayı ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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